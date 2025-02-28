Макрон назвал ошибкой отказ от размещения войск на Украине

Эммануэль Макрон выступил с резонансным заявлением, назвав стратегической ошибкой изначальный отказ Европы от возможности размещения войск на территории Украины. Это заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению французского лидера, главный просчет европейской политики заключался в категоричной позиции «никаких войск никогда на украинской земле». При этом Макрон отметил, что Европа традиционно руководствовалась принципом избегания эскалации конфликта, что входило в противоречие с возможным военным участием.

Французский президент подчеркнул, что около года назад европейским странам пришлось перейти к так называемому принципу «стратегической двусмысленности» в своей политике. Теперь, по его словам, Европа должна сосредоточиться на двух ключевых задачах.

Первоочередной задачей Макрон считает гарантирование того, что в случае усиления давления на Украину европейские государства смогут предоставить Киеву все необходимое для обороны. Второй важнейшей задачей глава Пятой республики назвал обеспечение долгосрочных гарантий безопасности для украинского государства.

Заявление французского президента прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Европе о характере и масштабах помощи Украине, а также на фоне растущей обеспокоенности развитием ситуации в зоне конфликта.

Ранее Польша выразила готовность помочь странам, желающим отправить войска на Украину.