Политолог Марков считает, что американский лидер «купит» себе Нобелевскую премию мира

По словам политолога Сергея Маркова, действующий глава Белого дома Джо Байден «купит» себе Нобелевскую премию мира. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что вначале будет выделено 100 млн долларов Палестине, после чего — 60 млрд долларов Израилю.

По мнению эксперта, это послужит «покупкой» прекращения огня в зоне конфликта, после чего произойдет подписание мирного соглашения в его присутствии, и Нобелевская премия мира окажется у Байдена.