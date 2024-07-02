Политолог Марков считает, что действующего президента США станут тащить на второй срок

По словам политолога Сергея Маркова, действующего американского лидера Джо Байдена станут тащить на второй срок. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что Байдена выдвинут кандидатом не на съезде партии в середине следующего месяца, как планировали, а именно 21 июля путем онлайн-голосования.

По мнению эксперта, такой вид голосвания сделан для прекращения внутрипартийных споров о том, чтобы заменить Байдена. Так, экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, являющиеся тяжеловесами, уже завили о том, что Байдена следует оставить, потому что заменить его некем.

Он подчеркнул, что этим и закрывается вопрос, в итоге его заставят принять участие в выборах.