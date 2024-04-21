Политолог Марков считает, что Евросоюз очень боится изымать замороженные активы РФ

По словам политолога Сергея Маркова, Брюссель очень боится изымать замороженные российские активы. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что это связано с тем, что у Евросоюза имеется страх ответных конфискаций Москвы.

По мнению эксперта, больше всего страны Старого Света боятся того, что в мире после воровства 200 млрд долларов просто рухнет доверие к финансовым инструментам в зоне евро, из-за чего Евросоюз потеряет триллионы.

Он уточнил, что в итоге это приведет к финансовому кризису, а впоследствии - к экономическому и политическому кризису.