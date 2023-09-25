Политолог Марков считает, что Франция и Нигерия отказались от ввода войск в Нигер из-за США

По словам политолога Сергея Маркова, Франция и Нигерия не стали вводить свои армии на территорию Нигера в связи с несогласием со свержением военного режима со стороны Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что американские власти боятся волны настроений и действий против Запада в Африке и в Азии в случае явно неоколониальной операции Франции.

По мнению эксперта, их также пугает и судьба американской базы в Нигере.