Политолог Марков считает, что Франция и Нигерия отказались от ввода войск в Нигер из-за США

Политика

Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]

По словам политолога Сергея Маркова, Франция и Нигерия не стали вводить свои армии на территорию Нигера в связи с несогласием со свержением военного режима со стороны Вашингтона. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что американские власти боятся волны настроений и действий против Запада в Африке и в Азии в случае явно неоколониальной операции Франции.

По мнению эксперта, их также пугает и судьба американской базы в Нигере.

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