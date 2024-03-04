Политолог Марков считает, что Хейли не теряет надежды в отстранении Трампа от выборов

По словам политолога Сергея Маркова, Никки Хейли, которая претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, надеется, что представители Демократической партии отстранят экс-лидера Штатов Дональда Трампа от выборов. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Хейли первый раз одержала победу на праймериз Трампа, в округе Колумбия, набрав более 60%, в то время как у Трампа этот показатель вдвое меньше.

По мнению эксперта, все это означает, что Хейли продолжит участие. При этом она надеется именно отстранения Трампа, а не победы над ним.