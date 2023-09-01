Политолог Марков считает, что импичмент президента Грузии никак не отразится на политике страны

По словам руководителя Института политических исследований Сергея Маркова, вероятный импичмент грузинского президента Саломе Зурабишвили никак не отразится на политике государства. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в свою очередь вероятность импичмента высокая, поскольку в парламенте будет обеспечено большинство.

По мнению эксперта, Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, не согласовав поездки в Европу с правительством страны.

Он отметил, что новый грузинский президент, скорее всего, будет максимально незаметен, а в политике не будет особых изменений.

Напомним, что о запуске процедуры импичмента президента Грузии было объявлено сегодня.