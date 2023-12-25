По словам политолога Сергея Маркова, Каир может обвинить в убийстве египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что представитель египетской прессы вполне мог быть украден СБУ и подвергался пыткам.

По мнению эксперта, причиной убийства могло быть расследование международной коррупции президента Незалежной.

Он отметил, что Египет может призвать все страны глобального Юга объявить бойкот и прекратить поддерживать киевский режим.