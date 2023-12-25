Политолог Марков считает, что Каир может обвинить Зеленского в убийстве египетского журналиста
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
По словам политолога Сергея Маркова, Каир может обвинить в убийстве египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что представитель египетской прессы вполне мог быть украден СБУ и подвергался пыткам.
По мнению эксперта, причиной убийства могло быть расследование международной коррупции президента Незалежной.
Он отметил, что Египет может призвать все страны глобального Юга объявить бойкот и прекратить поддерживать киевский режим.