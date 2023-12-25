Политолог Марков считает, что Каир может обвинить Зеленского в убийстве египетского журналиста

Политика

Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]

По словам политолога Сергея Маркова, Каир может обвинить в убийстве египетского журналиста Мохаммеда Аль-Алави украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что представитель египетской прессы вполне мог быть украден СБУ и подвергался пыткам.

По мнению эксперта, причиной убийства могло быть расследование международной коррупции президента Незалежной.

Он отметил, что Египет может призвать все страны глобального Юга объявить бойкот и прекратить поддерживать киевский режим.

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