Политолог Марков считает, что на выборах в Европарламент победит евробюрократия и олигархия

По словам политолога Сергея Маркова, на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в начале июня, одержит победу евробюрократия и олигархия. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он считает, что протестное голосование будет выше, чем раньше.

По мнению эксперта, победа евробюрократии связана с тем, что она крепко держит власть в Европе. Европейцы их ненавидят, тем не менее поделать ничего не могут.