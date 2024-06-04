По словам политолога Сергея Маркова, оппозиционер Алексей Навальный*, умерший в феврале в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, был уничтожен западными спецслужбами. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что эти западные спецслужбы ранее хотели использовать Навального* в качестве оружия против нашей страны. При этом власти РФ старались дать ему возможность участвовать в политике, помогли с участие в выборах столичного градоначальника, а западные страны уничтожили.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у вдовы Навального* Юлии имелись шансы приехать в нашу страну и увидеть супруга.

*включен в список террористов и экстремистов.