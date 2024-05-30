По словам политолога Сергея Маркова, милитаризм французского лидера Эммануэля Макрона подвергается все большей критике внутри страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что при этом экс-президент страны Николя Саркози высказался против отправки французских войск в Незалежную и за мирные переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что экс-лидер Франции Николя Саркози подверг резкой критике ястребиный настрой нынешних властей страны во главе с Эммануэлем Макроном, открыто конфликтующими с Москвой и позволяющими себе воинственные высказывания в адрес нашей страны. Он заявил, что Парижу следует поостеречься от эскалации украинского конфликта и выдерживать взвешенную позицию в данном вопросе.