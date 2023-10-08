Политолог Марков считает, что при партизанской войне в Газе Израиль проиграет

По словам политолога Сергея Маркова, при войне с партизанами на территории сектора Газа Израиль потерпит поражение. О этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что ответная реакция израильской армии на атаку ХАМАС будет жестокой, и террористы будут разгромлены.

По мнению эксперта, после окончания этого конфликта в Газе наступит другая война. Это будет партизанская война.

Он добавил, что именно эту войну Израиль проиграет.