Политолог Марков считает, что протесты в Армении маловероятно приведут к отставке Пашиняна

По словам политолога Сергея Маркова, продолжающиеся протесты в Армении маловероятно завершатся отставкой руководителя правительства закавказской республики Никола Пашиняна. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что в Ереване на улицах происходят драки полиции с демонстрантами, причем постоянно.

Ранее армянский лидер Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ не является надежной организацией, а Ереван состоит в ней по неизвестной ему причине.