Политолог Марков считает, что Трампа могут убить для недопуска к президентским выборам
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По словам политолога Сергея Маркова, экс-президента США Дональда Трампа могут убить с целью не допустить его до предстоящих президентских выборов главы государства. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что устранить Трампа с участия в выборах с помощью коррумпированного судебного решения невозможно.
По мнению эксперта, физическая ликвидация экс-главы Белого дома наиболее вероятна, поскольку традиция убийства политиков в Штатах богатая.