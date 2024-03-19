Политолог Марков считает, что Вашингтон выбрал компромиссную формулу по итогам выборов в России
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон выбрал компромиссную формулу по результатам состоявшихся президентских выборов в Российской Федерации. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что суть формулы в том, что они одновременно и не признают выборы, и не отказываются признавать Путина главой российского государства.
По мнению эксперта, подобную формулу примут и все государства-члены Евросоюза, и все члены коалиции Запада, включающей 50 государств.