Политолог Марков считает, что Вашингтон выбрал компромиссную формулу по итогам выборов в России

По словам политолога Сергея Маркова, Вашингтон выбрал компромиссную формулу по результатам состоявшихся президентских выборов в Российской Федерации. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что суть формулы в том, что они одновременно и не признают выборы, и не отказываются признавать Путина главой российского государства.

По мнению эксперта, подобную формулу примут и все государства-члены Евросоюза, и все члены коалиции Запада, включающей 50 государств.