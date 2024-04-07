По словам политолога Сергея Маркова, посредством заявлений о недостатке боеприпасов киевский режим оправдывает собственные поражения. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в действительности у украинской армии снарядов достаточно, а подобные заявления являются пропагандой на Запад для выбивания средств.

По мнению эксперта, у Киева весьма множество дронов, при этом их число в течение года выросло в десятки раз.

Ранее сообщалось, что сегодня экс-канцлер Германии Герхард Шредер призвал Париж выступить за переговоры с Москвой по украинскому вопросу.