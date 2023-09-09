Политолог Марков считает декларацию G20 большой победой Глобального Юга над коллективным Западом

По словам политолога Сергея Маркова, декларация саммита G20, прошедшего в Индии, без осуждения действий нашей страны на территории Незалежной говорит о поражении Запада и усилении позиций Глобального Юга. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что ранее об этом было сказано в одной из публикаций издания Financial Times. Аналитики пришли к выводу, что итоговая декларация саммита G20 стала «ударом по западным странам».

По мнению политолога, в декларации также имеются призывы к миру и общую смену риторики. Так, вместо «агрессии России против Украины» предлагается употреблять как «война на Украине».