Политолог Марков считает ОАЭ «голубем мира» среди стран Ближнего Востока

Объединенные Арабские Эмираты предупредили сирийские власти, чтобы те не вмешивались в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По словам политолога Сергея Маркова, данное государство за последнее время стало, скорее, «западным», чем «арабским». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ОАЭ является самым мобильным государством арабского мира, поскольку там проживают значительное число экспатов, то есть жители Дубая – это всего лишь 10% арабы.

По мнению эксперта, страну можно считать «Новой Швейцарией», очень заинтересованной в мире на своих границах. Так, при большой войне на Ближнем Востоке у Эмиратов обрушатся все инвестиции в экономику.

Он уточнил, что ОАЭ звонки по правительственной линии идут не только в Сирию и Ливан, но и в Израиль.