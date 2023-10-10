Политолог Марков считает ОАЭ «голубем мира» среди стран Ближнего Востока
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Объединенные Арабские Эмираты предупредили сирийские власти, чтобы те не вмешивались в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По словам политолога Сергея Маркова, данное государство за последнее время стало, скорее, «западным», чем «арабским». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что ОАЭ является самым мобильным государством арабского мира, поскольку там проживают значительное число экспатов, то есть жители Дубая – это всего лишь 10% арабы.
По мнению эксперта, страну можно считать «Новой Швейцарией», очень заинтересованной в мире на своих границах. Так, при большой войне на Ближнем Востоке у Эмиратов обрушатся все инвестиции в экономику.
Он уточнил, что ОАЭ звонки по правительственной линии идут не только в Сирию и Ливан, но и в Израиль.