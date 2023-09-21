По словам политолога Сергея Маркова, неонацистскую направленность киевского режима может отрицать лишь настоящий лжец. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что доказательств наличия неонацистского режима в Незалежной существует тысячи.

По мнению эксперта, становление данного режима на Украине происходило необычным путем: не методом традиционного нацистского захвата власти, а путем нападения американцев на Киев и установления марионеточной власти, то есть получился искусственный фашистский режим, навязанный американцами.

Он добавил, что Европа также является американской неоколонией.