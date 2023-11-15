Политолог Марков считает ордер на арест Асада антироссийским шагом президента Франции

По словам политолога Сергея Маркова, ордер на арест президента Сирии Башара Асада, который выдан французским судом, является антироссийским шагом действующего французского лидера. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт политолога в одной из соцсетей.

Он добавил, что Франция становится одной из наиболее русофобских радикальных стран.

По мнению эксперта, например, Парижем в настоящее время осуществляется штурм Южного Кавказа, то есть попытки сделать из Армении не союзника, а врага нашей страны.