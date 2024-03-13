Политолог Марков спрогнозировал, чем закончится ввод польской армии на Украину

Глава государства заявил, что в случае вторжения польских войск на территорию Украины они останутся там навсегда, поскольку Варшава захочет вернуть земли, которые считает исконно своими. Политолог Сергей Марков рассказал, какие территориальные претензии к Незалежной имеет Польша и чем завершится ввод войск. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, у поляков имеется давний план под названием «Междуморье», подразумеваемый создание единого государства вместе с Украиной и некой конфедерации с соседними странами. И украинский конфликт для них является идеальным временем для реализации этой идеи.

Эксперт добавил, что данная идея создания конфедерации между Польшей и Украиной была выдвинута маршалом Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны. При этом польские военные в некотором количестве на постоянной основе присутствуют на Западной Украине.

По его мнению, реализации данного плана Киев препятствовать не станет, так как у него имеется цель — оказаться в составе большой европейской семьи, при этом и США станут поддерживать Польшу в этом, потому что от Незалежной ничего не останется, и финансировать ее не нужно.