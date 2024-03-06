Политолог Марков спрогнозировал победу Трампа во всех штатах

По словам политолога Сергея Маркова, экс-президент США Дональд Трамп в «супервторник» одержит победу во всех штатах. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он отметил, что праймериз пройдет в 15 штатах сразу.

По мнению эксперта, средний итог у Трампа будет составлять около 77%. При этом его оппозиционер Никки Хейли везде проиграет со средним итогом почти 17%.

Он добавил, что на следующей неделе на одном масштабном голосовании Трамп заранее обеспечит себе голоса для выдвижения кандидатом в президенты.