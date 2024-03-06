Политолог Марков спрогнозировал победу Трампа во всех штатах
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По словам политолога Сергея Маркова, экс-президент США Дональд Трамп в «супервторник» одержит победу во всех штатах. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он отметил, что праймериз пройдет в 15 штатах сразу.
По мнению эксперта, средний итог у Трампа будет составлять около 77%. При этом его оппозиционер Никки Хейли везде проиграет со средним итогом почти 17%.
Он добавил, что на следующей неделе на одном масштабном голосовании Трамп заранее обеспечит себе голоса для выдвижения кандидатом в президенты.