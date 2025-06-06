Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались удары Киева по отечественным аэродромам и прочие атаки, которые происходят с обеих сторон. Политолог Сергей Марков рассказал, о чем договорились лидеры обеих держав и каких последствий следует ожидать. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, в ходе диалога прозвучало одно важное тактическое замечание и два важных стратегических замечания. Тактическое заключается в том, что главарь киевского режима желает отказаться от тех переговоров, два раунда которых состоялись недавно, предлагая вести переговоры на ином уровне, подразумевая встречу двух лидеров. Ватикан готов стать модератором данной встречи.

Эксперт добавил, что Владимир Путин в свою очередь подержал позицию Мединского, заявившего, что встреча лидеров возможна, однако она должна быть хорошо подготовлена и лидеры должны утвердить то, о чем договорилась переговорная команда. Стратегических замечаний было два: достаточно четко было сформулировано то, что киевский режим превращается в террористическую организацию и к ним будет соответствующее отношение, а также спонсоры указанного террористического образования становятся спонсорами террористов.

Он отметил, что подрыв моста в Брянской области, в итоге которого произошло крушение пассажирского поезда, — это террористический акт.

Ранее руководитель РФПИ Дмитриев заявил, что Запад охватила паника после общения Путина и Трампа.