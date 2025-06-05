В России заявили о панике Запада после нового разговора Путина и Трампа
Глава РФПИ Дмитриев: Запад охватила паника после общения Путина и Трампа
Фото: [kremlin.ru]
На Западе возникла паника после того, как президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин поговорили по телефону. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций.
По словам Дмитриева, разговор между главами двух государств прошел очень конструктивно, и это немедленно вызвало панику на Западе.
«Это вызвало предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ», — указал он.
Эксперт добавил, что подобные разговоры ломают привычные западные схемы работы, которые выстроены на лжи, а также конфронтации. По этой причине любой диалог и открытость начинают восприниматься как угроза уже выстроенной системе.
Ранее политолог Марков объяснил, почему Путин предупредил Трампа о российских «ударах возмездия» по Украине. Этот шаг призван показать, что вся вина за эскалацию текущего конфликта лежит на Украине и лично Зеленском. По мнению эксперта, американский президент намеренно обнародовал эту информацию, чтобы переложить вину за обострение конфликта на украинское руководство.