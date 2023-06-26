Политолог Марков упрекнул американскую разведку в умалчивании данных о подготовке мятежа
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Политолог Сергей Марков упрекнул американскую разведку Соединенных Штатов в том, что она умолчала об имеющихся у нее сведениях о подготовке мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в соцсетях.
Он добавил, что американцы абсолютно потеряли чувство солидарности с российскими коллегами.
Ранее сообщалось, что спецслужбы США получили информацию о подготовке вооруженного мятежа Евгением Пригожиным в России за две недели до событий.