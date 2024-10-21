Сенатор Клишас считает «ночным чудом» резкое увеличение количества голосов за евроинтеграцию в Молдавии
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По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, резкое увеличение количества голосов за вступление Молдавии в Евросоюз можно считать «ночными чудесами». Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что других объяснений результатам голосований в Молдавии пока не существует.
Напомним, что вчера в бывшей советской республике прошли выборы главы государства и референдум о вступлении Кишинева в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии провела встречу с Лаймой Вайкуле и участниками группы «Би-2».