Сенатор Клишас считает «ночным чудом» резкое увеличение количества голосов за евроинтеграцию в Молдавии

По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, резкое увеличение количества голосов за вступление Молдавии в Евросоюз можно считать «ночными чудесами». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что других объяснений результатам голосований в Молдавии пока не существует.

Напомним, что вчера в бывшей советской республике прошли выборы главы государства и референдум о вступлении Кишинева в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии провела встречу с Лаймой Вайкуле и участниками группы «Би-2».