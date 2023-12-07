Политолог Мартынов назвал причины того, что Путин не стал «человеком года» по версии Time

«Человеком года» по версии американского журнала Time стала певица Тейлор Свифт, которая обошла Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина. По словам политолога Алексея Мартынова, одной из причин является усталость политиков и отсутствие понимания, что и куда движется, прежде всего именно в США. Об этом сообщает Life.ru.