Политолог Мартынов назвал причины того, что Путин не стал «человеком года» по версии Time
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«Человеком года» по версии американского журнала Time стала певица Тейлор Свифт, которая обошла Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина. По словам политолога Алексея Мартынова, одной из причин является усталость политиков и отсутствие понимания, что и куда движется, прежде всего именно в США. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что в американском обществе сейчас отсутствует консолидированное мнение, оно заменено каким-то компромиссом.
По мнению эксперта, на обложку номинировали российского лидера и многих других, тем не менее президента США решили в этот список не включать.