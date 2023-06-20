Политолог Мартынов подвел итоги визита госсекретаря США Блинкена в Китай

Для госсекретаря США Энтони Блинкена сам факт встречи с председателем Китая Си Цзиньпином был важнее, чем слова, которые на ней были сказаны, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Блинкен заявил в Пекине, что США не поддерживают независимость Тайваня и не стремятся к холодной войне с Китаем.

Эти заявления мало что значат, так как не имеют никакого отношения к реальной внешней политике США. Достаточно вспомнить прошлогодний нашумевший визит на Тайвань сенатора Нэнси Пелоси.

Но для Блинкена важнее была «картинка», считает Мартынов.

Встреча и вовсе могла не состояться, так как Си Цзиньпин не сразу дал свое согласие на нее.

А Блинкен, отмечает политолог, является не лучшей кандидатурой для переговоров с Китаем. Он уже несколько раз допускал оплошности, которые не позволяют китайскому руководству воспринимать его как серьезного переговорщика.