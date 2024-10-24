По словам политолога Александра Мащенко, новый так называемый победный план украинского лидера Владимира Зеленского является очередной глупостью на фоне систематических поражений киевского режима. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что Москва никогда не планировала принимать участие в этих пресловутых саммитах мира. Напротив, российские войска сейчас поступательно освобождают Донбасс, а украинский лидер терпит поражение и строит при этом «планы победы».

По мнению эксперта, глава государства Владимир Путин и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров неоднократно заявляли, что Москва готова к переговорам, однако они должны учитывать реальное положение фронтовых дел и станут проводиться не с Зеленским, а с его американскими хозяевами.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что новый план Зеленского в очередной раз будет пустым.