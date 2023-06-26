Политолог Мельничук назвал причины заинтересованности Запада в заморозке украинского конфликта

По словам политолога Сергея Мельничука, западные страны в настоящее время заинтересованы в заморозке украинского конфликта для перевооружения украинской армии. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что при существовании Североатлантического альянса Запад не намерен улучшать отношения с Москвой.

По мнению эксперта, Россия для них является геополитическим противником, поэтому они просто откладывают нанесение контрудара на другое время.