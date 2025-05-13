Политолог Мендкович назвал причины скрытого неуважения в приеме Трампа в Эр-Рияде

Сегодня американский лидер Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию. В аэропорту его встретил наследный принц Мухаммед бин Салман. По словам политолога Никиты Мендковича, в таком действии скрыта некая доля неуважения, свидетельствующая о неблагоприятных отношениях между странами. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что понижение уровня приема глав государств является именно сигналом о неблагоприятных отношениях, поскольку должен встречать кто-то из кабинета министров, в идеале - премьер-министр или сам глава государства, то есть равная по рангу фигура.

По мнению эксперта, во время встречи Трамп станет стараться восстановить влияние Вашингтона на Саудовскую Аравию, утраченное в связи с решением Запада об аресте российских активов. Глава Белого дома начнет восстанавливать бизнес-связи, то есть на переговорах будет затронута тема цен на нефть и способов их сдерживания.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые после инаугурации совершил масштабную зарубежную поездку.