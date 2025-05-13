Трамп впервые после инаугурации совершил масштабную зарубежную поездку

Президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, открыв свое первое официальное зарубежное путешествие после инаугурации в январе 2025 года, сообщил телеканал Al Arabiya. Самолет американского лидера приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда.

По данным источников, в рамках этого визита Трамп встретиться с руководством Саудовской Аравии. Эта встреча запланирована на 13 мая. Кроме того, президент США примет участие в саудовско-американском инвестиционном форуме.

В ходе ближневосточного турне Трамп также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Планируется, что американский лидер осуществит все свои поездки до пятницы, 16 мая.

Визит Трампа в Саудовскую Аравию стал его первым полноценным зарубежным турне после инаугурации, за исключением короткого визита в Италию на похороны папы римского Франциска в конце апреля.

По данным источников, в делегацию президента США входят высокопоставленные представители США, среди которых министр финансов Скотт Бессент, министр обороны Пит Хегсет и государственный секретарь Марко Рубио.

Основные задачи визита — усиление инвестиционного сотрудничества, а также обсуждение вопросов безопасности и обороны региона, включая текущие ситуации на Украине, в секторе Газа и Йемене.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен построить башню президента США Дональда Трампа в Дамаске.