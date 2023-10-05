Политолог Мендкович считает бессмысленной встречу по Украине в Стамбуле без участия России

По словам политолога Никиты Мендковича, переговоры по ситуации в Незалежной без участия Москвы не имеют смысла. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что дальнейшее развитие украинского кризиса определяется Россией, в связи с чем все решения без ее участия равны нулю.

По мнению эксперта, сокращение западной финансовой поддержки Киеву свидетельствует о том, что будущее Украины станет решаться именно в Москве, а не в Киеве.