Политолог Межевич считает, что действия Эстонии на границе с Россией имеют провокационный характер
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать Россию. По словам политолога Николая Межевича, заявления Таллина о «миграционном давлении» напоминают искусственный предлог. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Эстония не скрывает того, что провоцирует Россию и ставит перед собой задачу дестабилизировать ситуацию на северо-западе России.
По мнению эксперта, глава эстонского МИД также нагнетает обстановку своими заявлениями.