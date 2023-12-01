Политолог Межевич считает, что действия Эстонии на границе с Россией имеют провокационный характер

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать Россию. По словам политолога Николая Межевича, заявления Таллина о «миграционном давлении» напоминают искусственный предлог. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Эстония не скрывает того, что провоцирует Россию и ставит перед собой задачу дестабилизировать ситуацию на северо-западе России.

По мнению эксперта, глава эстонского МИД также нагнетает обстановку своими заявлениями.