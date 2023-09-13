Политолог Межевич считает, что Эстония является врагом самой себе

Эстония с сегодняшнего дня запретила въезд автомобилей с российской регистрацией. По словам президента Ассоциации прибалтийских исследований, главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича. Страны Прибалтики руководствуются бытовой ненавистью к России. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это попытка создать трудности не власти, а именно всем гражданам нашей страны.

По мнению эксперта, эстонцы сами себе выстрелили даже боюсь сказать куда, но туда. Таким образом, они пользуются формулой «сделай гадость – сердцу радость».