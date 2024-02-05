Политолог Мезюхо назвал причины визита Нуланд на Украину

По словам политолога Ивана Мезюхо, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Незалежную в связи с беспокойством Белого дома в плане конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это событие можно считать некой дипломатической разведкой Вашингтона.

По мнению эксперта, о госперевороте в данном случае говорить не стоит, визит Нуланд, вероятнее всего, был связан с попыткой решить вопросы, связанные со сложностью в коммуникации Зеленского и Залужного.