Политолог Мезюхо оценил приглашение Зеленского на секретный брифинг в США

Владимир Зеленский сегодня выступит по видеосвязи перед сенаторами США в рамках закрытого брифинга. По словам политолога Ивана Мезюхо, выступление украинского лидера должно вызвать вопросы у граждан Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что непонятен смысл этого выступления: то ли это своего рода отчет перед хозяевами, то ли процедура по озвучиванию клятвы верности.

По мнению эксперта, действующему украинскому лидеру необходимо будет держать ответ перед американскими сенаторами, так как, вероятнее всего, они хотят узнать, куда ушли выделенные финансы.