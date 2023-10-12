Политолог Мезюхо оценил заявление Кирби о небесконечности помощи Украине

Представитель Белого дома Джон Кибри заявил, что Вашингтон выделил Киеву 200 млн долларов, станет оказывать поддержку сколько сможет, но это не будет бесконечно. По словам политолога Ивана Мезюхо, США постепенно переключают внимание с Незалежной на Израиль. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это заявление вполне стало холодным душем для украинских властей.

По мнению эксперта, Киеву ясно дали понять, что пора умерить свои аппетиты и начать решать все самостоятельно.

Он добавил, что Вашингтон осознает, что геополитическое противостояние на ряд фронтов они не вытянут.