Вашингтон планирует отправить Украине дополнительную военную помощь на 400 млн долларов. По словам главы Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Ивана Мезюхо, Пентагон частями передает оружие киевскому режиму по определенным причинам. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что, вероятнее всего, Вашингтон боится того, что Вооруженные Силы РФ узнают все секреты американского оружия.

Кроме того, использование киевским режимом американского вооружения может нанести ущерб имиджу Штатов на военных рынках или вообще оружие может попасть в иные государства.

По мнению эксперта, также одной из причин является неверие Вашингтона в победу киевского режима, поэтому Пентагону бессмысленно опустошать свои военные склады.

Мезюхо добавил, что США понимают, что поставки вооружения Незалежной через Восточную Европу сопровождаются коррупцией.