Политолог Мезюхо пояснил, почему в Штатах никого не удивило покушение на Трампа

По словам политолога Ивана Мезюхо, спокойная реакция общественности в Штатах на новости о покушении на бывшего главу Белого дома Дональда Трампа говорит о радикализации и поляризации общества. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что страна действительно подошла к опасной черте, и общество не удивляется покушению на Трампа. Более того, граждане США были теоретически подготовлены к подобным событиям недавно вышедшим голливудским фильмом «Падение империи», в котором так или иначе зашифровывалась личность экс-главы государства.

По мнению эксперта, в конце фильма повстанцы убивают своего главнокомандующего под «улюлюканье журналистов». В таком случае, если бы Трамп был убит, то это оказало радикальное влияние бы на предвыборную гонку в США, республиканцы выдвинули бы нового кандидата. При этом тема покушения теперь станет регулярно присутствовать во всей избирательной кампании Трампа.