Политолог Мезюхо, считает, что главком Украины выслуживается перед главой Пентагона
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Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и изменениях на важнейших направлениях. По словам политолога Ивана Мезюхо, военное руководство Незалежной не скрывает своей несамостоятельности. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что даже сама формулировка, что ведется доклад, уже говорит о том, что Украина является абсолютно не субъектным государственным образованием, а вассалы и не стесняются собственного статуса, отчитываются перед Пентагоном и получают ценные указания для исполнения.
По мнению эксперта, Сырский также преследует личные цели, поскольку ему необходимы личные гарантии безопасности.