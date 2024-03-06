Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что доложил главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и изменениях на важнейших направлениях. По словам политолога Ивана Мезюхо, военное руководство Незалежной не скрывает своей несамостоятельности. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что даже сама формулировка, что ведется доклад, уже говорит о том, что Украина является абсолютно не субъектным государственным образованием, а вассалы и не стесняются собственного статуса, отчитываются перед Пентагоном и получают ценные указания для исполнения.

По мнению эксперта, Сырский также преследует личные цели, поскольку ему необходимы личные гарантии безопасности.