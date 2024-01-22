По словам политолога Ивана Мезюхо, в свете неудач Незалежной в украинском конфликте заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседаниях Совета Безопасности ООН в США будут иметь весомое значение для оценок западными странами всех рисков продолжения их участия в украинском кейсе. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что на данный момент западными государствами и без того вложено много средств для поддержки Украины с расчетом на какой-либо позитивный результат.

По мнению политолога, при этом украинский лидер так и продемонстрировал того самого результата.