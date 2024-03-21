Политолог Мезюхо считает, что секретарь СНБО Украины показал свою неадекватность

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, нецензурно назвав его имя и сказав, что «какой-то спецпредставитель Китая» не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. По словам политолога Ивана Мезюхо, украинский политик допустил выпад в адрес китайского дипломата при одобрении офиса украинского президента. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это свидетельствует об уровне его интеллекта, его поведение – это поведение не политика, а шпаны из подворотни.

По мнению эксперта, такая выходка, скорее всего, санкционирована офисом Зеленского, поскольку подобное наблюдается не впервые.

Он отметил, что демонстрацией агрессии со стороны своих властей Киев старается показать маскулинность на международной арене, а в действительности демонстрирует свою неадекватность. При этом в мире растет осознание того, что Незалежная как государство находится на краю своего существования.