Депутат украинского парламента Евгений Шевченко считает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в Штатах заставит уйти в отставку украинского лидера Владимира Зеленского и заставит пойти на мирные переговоры нового главу Незалежной. По словам политолога Ивана Мезюхо, среди властей Украины царит настороженность. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что само по себе заявление украинского парламентария свидетельствует об изменении настроений внутри украинской власти. При этом внутриполитическая ситуация в Вашингтоне отражается на политических раскладах в Киеве, находящемся на полном обеспечении Штатов.

По мнению эксперта, ситуация, которая связана с кризисом у демократов, вызывает настороженность у политиков киевского режима, осознающих, что без поддержки Вашингтона их режим долго не продержится. Хотя Трамп за один день боевых действий не прекратит, однако с его возвращением в Белый дом пересмотрят американский подход к украинскому вопросу.