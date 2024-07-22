Политолог Мезюхо считает, что среди властей киевского режима изменились настроения
Фото: [ru.freepik.com]
Депутат украинского парламента Евгений Шевченко считает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в Штатах заставит уйти в отставку украинского лидера Владимира Зеленского и заставит пойти на мирные переговоры нового главу Незалежной. По словам политолога Ивана Мезюхо, среди властей Украины царит настороженность. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что само по себе заявление украинского парламентария свидетельствует об изменении настроений внутри украинской власти. При этом внутриполитическая ситуация в Вашингтоне отражается на политических раскладах в Киеве, находящемся на полном обеспечении Штатов.
По мнению эксперта, ситуация, которая связана с кризисом у демократов, вызывает настороженность у политиков киевского режима, осознающих, что без поддержки Вашингтона их режим долго не продержится. Хотя Трамп за один день боевых действий не прекратит, однако с его возвращением в Белый дом пересмотрят американский подход к украинскому вопросу.