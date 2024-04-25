Глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские власти готовы вернуть мужчин призывного возраста в Незалежную для мобилизации. По словам политолога Ивана Мезюхо, это желание Польши вполне ожидаемо. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что это объясняется усталостью страны от украинских беженцев.

По мнению эксперта, событие вполне ожидаемое, жители Польши давно выражают свое недовольство тем, что их власти на протяжении долгого времени больше заботятся об интересах украинцев, чем о своих гражданах.

Он добавил, что в вопросах экстрадиции украинцев не будет общеевропейского единства, поскольку ряд стран заинтересован в дешевой рабочей украинской силе, из-за чего на определенные проблемы в документах они могут закрывать глаза.