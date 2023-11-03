Политолог Мезюхо считает, что Запад не верит в победу Киева

В одном из американских СМИ появилась статья, где говорится, что для того, чтобы заметить достижения украинской армии за время наступления, нужна лупа. Политолог Иван Мезюхо дал комментарий относительно данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это является своего рода прямым сигналом киевскому режиму о начале переговоров с Москвой. Однако сам Зеленский «запретил» самому себе собственным же указом вести такие переговоры.

Эксперт отметил, что такие статьи говорят о том, что западные страны не верят в победу Киева.

По его мнению, теперь Запад пытается завлечь Москву в переговорный процесс, и уже в ходе его постараться переиграть Россию.