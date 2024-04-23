Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что план Запада заключается в уничтожении русской цивилизации. По словам политолога Ивана Мезюхо, западные государства как раньше, так и сейчас, рассматривают нашу страну отдельно от себя. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Запад не хочет видеть Россию как часть европейской цивилизации, несмотря на общие христианские истоки и общие ценности в прошлом. Как показывает история, западная цивилизация веками старалась разрушить русскую, поэтому русофобии много лет, она регулярно взращивается меняющими друг друга политическими элитами западных государств.

По мнению эксперта, ситуация дошла до цивилизационного противостояния, то есть русскокультурным людям в действительности отказывают в праве человека на жизнь. И в отношении украинского конфликта вовсе не наша страна стремится занять чужие территории, а западные государства осуществляют экспансию на территорию русского мира, на зону интересов РФ.

Он добавил, что тем самым, приписывая нашей стране захватнические планы и желания, Запад оправдывает себя: Североатлантический альянс расширяла не Россия, а Запад, Россия не стремится к распаду Евросоюза, а Запад развалил СССР.