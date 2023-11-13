Политолог Мезюхо считает, что Зеленский старается получить поддержку Трампа

На Украине пытаются организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с экс-лидером США Дональдом Трампом. По словам политолога Ивана Мезюхо, украинский президент старается заручиться поддержкой Трампа. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что такое поведение Зеленского связано с его отчаянием в провале контрнаступления, когда теперь у Вашингтона в приоритет помощь Израилю.

По мнению эксперта, при сегодняшних условиях подобное поведение Зеленского неуместно, и он изначально ставит себя в глупую ситуацию.