Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет обсуждение с союзниками «вопросов территориальной целостности», а к концу ноября он разработает план действий по установлению мира. По словам политолога Ивана Мезюхо, такое заявление нелегитимного президента Незалежной является словоблудием в угоду радикальным националистам на Украине. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что спустя немного времени Зеленский вновь начнет петь свою политическую мантру о необходимости восстановления территориальной целостности Украины образца границ 1991 года, иначе он подвергнется остракизму со стороны радикально настроенной части украинского общества, регулярно подпитывающейся неонацистской идеологией.

По мнению эксперта, тем не менее сам украинский лидер осознает, что никакого возвращения к этому быть не может. Напротив, на сегодняшний день все идет к тому, чтобы Незалежная исчезла с карты мира как государство, чем активно занимается украинская политическая элита, включая самого Зеленского. Несмотря на то что украинский лидер является откровенным шутом и клоуном, элементы адекватности в нем все же присутствуют.