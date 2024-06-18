Руанда стала тала третьей страной после Иордании и Ирака, отозвавшей подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии в выходные. По словам политолога Ивана Мезюхо, многие государства осознают, что за «мирным» планом Незалежной не последует каких-то действий. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в действительности все больше государств осознают, что предложенный украинскими дипломатами документ является всего лишь попыткой навязать Москве «безумный» ультиматум, несмотря на то что они сейчас находятся далеко не в том положении, чтобы навязывать ультиматумы.

По мнению эксперта, вместо обсуждения реального плана мира российского лидера киевский режим продолжает в меньшем формате демонстрировать остатки формулы Зеленского, являющиеся нереалистичными.